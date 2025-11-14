ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「私っておバカなのかな」突然渡米したローラが苦しんできた悩み ローラ モデル バラエティ フジテレビ エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース 「私っておバカなのかな」突然渡米したローラが苦しんできた悩み 2025年11月14日 13時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2015年に突然ロサンゼルスに拠点を移したローラがトーク番組に出演 ある日から眠れなくなり「これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」と回顧 「私っておバカなのかな」と、自身の役割に苦しんできた悩みも明かした 記事を読む おすすめ記事 「私、おバカな人間なんだ…」ローラ、10年前の渡米理由「自分を大切にしていなかった」 2025年11月14日 11時46分 ローラ、渡米後の心の変化「気にならない自分になった」立ち直りには「時間はかかった」 2025年11月14日 12時20分 ローラ、“空白の10年間”を初めて語る！ 人気絶頂のさなかになぜLAへ？ 今夜の『トークィーンズ』 2025年11月13日 6時0分 ローラ 世間のイメージに悩んでいたことを告白 「ずーっと考えちゃって…プライベートで落ち込んだり」 2025年11月14日 5時10分 「大きな恋愛したの」ローラ、渡米時の恋愛体験を明かす「男性の愛って素晴らしい」 2025年11月14日 12時45分