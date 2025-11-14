ローラさんのインスタグラム（＠rolaofficial）よりJ-CASTニュース

「私っておバカなのかな」突然渡米したローラが苦しんできた悩み

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2015年に突然ロサンゼルスに拠点を移したローラがトーク番組に出演
  • ある日から眠れなくなり「これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」と回顧
  • 「私っておバカなのかな」と、自身の役割に苦しんできた悩みも明かした
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子