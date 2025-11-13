乾燥が気になる季節、唇のケアは万全ですか？リップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、夜の集中ケアにぴったりな特別セット『ニードル＆パック ワンデイ スペシャル』が数量限定で登場します。7万本の美容針※2を配合した夜用リップと、潤いを閉じ込めるリップパックの2ステップで、翌朝にはふっくら柔らかな唇へ♡唇の乾燥や荒れに悩む方におすすめのスペシャルケアアイテムです。 CHOOSYの限定