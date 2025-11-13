キオクシアホールディングスは１３日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１３．０％減の７９１１億４５００万円、最終利益は前年同期比６６．５％減の５８９億４６００万円だった。７～９月期の売上高は４４８３億円（同６．８％減）、最終利益は４０７億円（同６１．７％減）だった。第１四半期（４～６月）との比較では出荷量の増加を背景に、