緒方孝市の広島総括前編（全３回）2025年シーズンはリーグ５位に沈んだ広島。その戦いぶりについて、長らく広島で活躍し、監督として球団史上初のリーグ３連覇を成し遂げた緒方孝市氏に総括してもらった。前編は、投手陣について。６勝14敗と大きく負け越した広島の森下photo by Sankei Visual【先発は三本柱、若手も誤算だらけ】――まずは投手陣からお聞きします。先発投手陣は、床田寛樹投手、森下暢仁投手、大瀬良大地投