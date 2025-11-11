冬の訪れとともに、心を満たす香りと潤いを贈りたくなる季節がやってきました。ニールズヤード レメディーズから、今年もホリデーシーズンを彩る限定ギフトが登場します。人気のアロマやボディケアアイテムを詰め合わせた特別なコレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり。英国の自然と伝統が織りなす優雅な香りに包まれて、心まで温まるひとときを過ごしてみません