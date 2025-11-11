ニールズヤード レメディーズから登場♡心華やぐホリデーギフトコレクション

冬の訪れとともに、心を満たす香りと潤いを贈りたくなる季節がやってきました。ニールズヤード レメディーズから、今年もホリデーシーズンを彩る限定ギフトが登場します。人気のアロマやボディケアアイテムを詰め合わせた特別なコレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり。英国の自然と伝統が織りなす優雅な香りに包まれて、心まで温まるひとときを過ごしてみませんか？

ニールズヤード レメディーズの華やぐホリデーギフト

11月12日（水）より、数量限定でホリデーギフトが発売されます。

中でも注目は、人気の「アロマティック モイスチャーケアギフト」（5,400円／税込5,940円）。

ハーバルフローラルの香りで人気のボディバターと、ゼラニウム＆オレンジの爽やかなバスオイルをセットにした限定コレクションです。

また、「ウーマンズバランス ミータイムギフト」（4,000円／税込4,400円）は、女性の心と体をやさしく包み込む甘く華やかな香り♡ フォーミングバスとアロマパルスが、リラックスタイムを演出します。

さらに、「ワイルドローズ ビューティギフト」（4,700円／税込5,170円）はブランド人気No.1＊⁴のビューティバームを先行で楽しめる贅沢なセットです。

手肌をいたわる限定ハンドケアコレクション

乾燥が気になる季節に嬉しいハンドケアギフトも登場。「ワイルドローズ ハンドケアプチギフト」（1,800円／税込1,980円）は、ローズヒップオイル＊5配合でハリのある手肌に導きます。

はちみつの潤いでなめらかに整える「ビーラブリー ハンドケアプチギフト」（1,800円／税込1,980円）は、売上の一部がみつばち保護活動に寄付される優しさあふれるアイテムです。

そのほか「ゼラニウム＆オレンジ ハンドケアプチギフト」（1,800円／税込1,980円）や、3種の香りを楽しめる「ハンドケア トリオギフト」（5,700円／税込6,270円）もラインナップ。

香りや質感の違いをシーンに合わせて楽しめます♪

心満たす冬の香り♡限定アロマコレクション

冬の空気にぴったりな限定アロマも登場。「ブレンドエッセンシャルオイル ウィンターウッドランド」（10mL 3,900円／税込4,290円）は、ヨーロッパモミやフランキンセンスをブレンドした清々しい香り。

さらに、同じ香りを楽しめる「リードフレグランスディフューザー ウィンターウッドランド」（100mL 8,800円／税込9,680円）も数量限定で販売。

冬の森を思わせる香りが、お部屋を穏やかなぬくもりで包み込みます。

ニールズヤード レメディーズのホリデーギフトは、香り・質感・デザインのすべてに心を込めた特別なコレクション。

植物の恵みが詰まったアイテムたちは、日々の疲れを癒し、心をやさしくほぐしてくれます。

自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に――今年の冬は、香りとぬくもりを届けるホリデーギフトで特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡