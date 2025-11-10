今年のU-20ワールドカップで日本はラウンド16敗退。グループステージで３戦全勝と強さを示しながらも、続くフランス戦（現地時間10月８日）で後半アディショナルタイムの120＋３分にゴールを奪われて０−１とまさかの敗戦を喫したのだ。ショッキングだったフランス戦を経て、11月の代表メンバーに選ばれた佐藤龍之介（19歳）は“何”を向上させたいと感じているのか。世界大会を経験してより追求すべきファクターについて、次