10年ぶりのフルモデルチェンジで電動モデルも新導入へ2025年11月10日、トヨタのタイ法人であるトヨタ・モーター・タイランドは、タイ・バンコクで開催された「The World Premier Launch of Hilux」にて、9代目となる新型「ハイラックス」を世界初公開しました。イベントでは、タフネスと信頼性にさらなる磨きをかけた新型の姿がアンベールされたと同時に、トヨタの電動化戦略における重大な発表として、ハイラックスにバッテリ