¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£° £¹£¶£¸£²¡¥£µ£·¡Ê－£µ£³¡¥£²£±¡Ë ¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦£Ä£Á£Ø £²£³£µ£¶£¹¡¥£¹£¶¡Ê－£±£¶£´¡¥£°£¶¡Ë ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦£Ã£Á£Ã£´£° £·£¹£µ£°¡¥£±£¸¡Ê－£±£´¡¥£µ£¹¡Ë ¡¦¥í¥·¥¢¡¦£Ò£Ô£Ó £¹£¹£µ¡¥£³£µ¡Ê¡Ü£±£±¡¥£°£³¡Ë ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS