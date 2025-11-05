11月4日、巨人は不在となっていた来季の2軍監督に石井琢朗氏、2軍バッテリーコーチに田口昌徳氏が就任すると発表した。「2軍監督の前任である桑田真澄氏は、圧倒的な戦績でイースタンリーグを制しただけでなく、1軍に送り込んだ泉口友汰内野手が打率部門で2位となる.301をマーク。桑田氏は優勝と育成の両立をこなしたうえでの退団だったので驚かされました。それだけに後任は注目されましたが、石井氏なら納得する人も多いので