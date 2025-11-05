「家族の車」はときに移動手段であることを超え、夫婦や親子の関係をも育むことがある。車への情熱が織りなす、多種多様な家族のドラマに迫る！【画像】シングルで1児の息子を育てるママが乗る子育て用の〈改造費用200万円超〉軽自動車を写真で一気に見る今回は、スズキ・パレットに乗る「Mii」さんをご紹介。車弄りにハマったきっかけは、職場の先輩に連れられて行ったカスタムカーイベントだった◆◆◆息子と一緒に叶えたい「