タカギセイコーが大幅高で、年初来高値を更新している。同社は１０月３１日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１３億円から１４億５０００万円（前期比２４．７％増）に引き上げた。 売上高の見通しも４００億５０００万円から４０８億７０００万円（同７．７％減）に上方修正。想定為替レートに対する円高の影響が予想されるものの、国内外で受注が増加するとみてい