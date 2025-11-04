日本フエルトが急反発している。１０月３１日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．７６％）、または７億５０００万円としており、取得期間は１１月４日から来年５月２９日まで。市場買い付けのほか、東京証券取引所の立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）により取得する。 出所：MINKABU PRESS