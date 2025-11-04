午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８６、値下がり銘柄数は４８５、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品、石油・石炭など。値下がりで目立つのは小売、サービス、保険など。 出所：MINKABU PRESS