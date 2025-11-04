野村マイクロ・サイエンスの上昇トレンドが鮮明で、この動きに素直についてみたい。半導体向けを主力とする超純水装置の大手で、生成ＡＩ向けを中心とした最先端半導体の需要拡大を背景に収益環境の追い風が意識されている。前期まで目を見張る大幅増収増益を続けていたが、２６年３月期は業績の端境期にあたりトップライン、利益ともに大きく減少する見通しだ。しかし、受注残高は高水準で現在もなお増勢にあり、来期は再び高成