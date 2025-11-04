アクシーズはカイ気配スタート。同社は前週末１０月３１日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１６．２％増の７２億１７００万円、経常利益は同３．６倍の１１億７００万円となった。大幅な増収増益で着地しており、好感されたようだ。鶏肉相場が堅調に推移したほか、加工食品の販売も好調だった。一方、外食事業は人件費の増加を受けて減益となった。