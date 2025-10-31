2025年10月30日（木）、北海道旭川市の旭川龍谷高校旧校舎跡地に『フレスポ旭川龍谷』がグランドオープンしました。 画像：大和ハウス工業株式会社 『フレスポ旭川龍谷』は、日常生活に便利なショッピングセンター。家電量販店『エディオン』や眼鏡専門店『眼鏡市場』、ドラッグストア『ツルハドラッグ』など、9テナントが入っています。詳細情報 フレスポ旭川龍谷住所：北海道旭川市豊岡5条4丁目4-30 他北海道Like