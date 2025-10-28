宮崎県で開催されている、秋の九州高校野球大会は10月28日、県代表の2校がそれぞれ準々決勝に臨みました。 このうち長崎日大が、ベスト4進出を決め3年ぶりとなる来年春のセンバツ出場を有力としました。 3年ぶりのセンバツ出場を狙う「長崎日大」は宮崎県代表の「小林西」と対戦。 試合は初回から長崎日大のペースで進みます。 1回裏、フォアボールとツーベースヒットでノーアウト3塁