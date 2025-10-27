◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)城西大学が残り1キロで逆転し、25年ぶりの3度目の優勝。4区間で区間新記録が誕生するハイレベルなレースとなりました。6人が区間記録超え城西大の本間香が1年生ながら堂々区間賞気温15.5度の雨の中で始まったレース。1区(6.6キロ)では城西大の本間香選手(1年)が立命館大の太田咲雪選手(3年)との激しいスパート勝負を制して、20分53秒のタ