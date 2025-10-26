韓国映画「お嬢さん」や「神と共に」などで知られる俳優のハ・ジョンウ（４７）が、英国・ロンドンアジア映画祭で功労賞を受賞したと２４日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によると、ハ・ジョンウの所属事務所・ＷＡＬＫＨＯＵＳＥカンパニーが「ハ・ジョンウの４作目となる監督・主演映画『上階の人々』（原題）が、第１０回『ロンドンアジア映画祭』でＬＥＡＦＦ名誉賞（功労賞）を受賞した」と伝えた