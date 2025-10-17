大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の司会者をめぐる話題が尽きない。4人いる司会者の中でも特に注目度が高い女優の今田美桜（28）については、早くも”トーク力”を不安視する声も出ていたが、併せて《紅白司会、橋本環奈と今田美桜でやってほしかった》といった声がX（旧ツイッター）に上がっている。【もっと読む】紅白司会に決まった今田美桜が不安視されるコメント能力 世界陸上では“超薄味”の感想連発の不名誉