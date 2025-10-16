国家級再開発プロジェクトで誕生した複合施設総事業費540億円、延床面積13万平方ｍ--コンビニ650店舗分に相当する巨大複合施設「羽田イノベーションシティ」が、「ゴーストタウン」と化している。2023年にグランドオープンした同施設は、旧羽田空港ターミナル跡地に整備された。「先端と文化の融合」を掲げる日本初のスマートエアポートシティという位置づけで、ビジネスとプライベート両方で利用できる新たな都市として誕生した。