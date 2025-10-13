閉幕日を迎えた大阪・関西万博の会場で打ち上げられた花火＝13日午後6時40分、大阪市此花区の夢洲（共同通信社ヘリから）大阪・関西万博は13日、閉幕した。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、184日間の会期で2500万人超が人工島・夢洲（大阪市此花区）の会場を訪れた。158カ国・地域や国内企業が参加し、文化や人種の多様性を共有したほか、未来を先取りした最先端技術を披露した。一般来場者数は12日時点の累計で2