10月2日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「次世代の若き経営者たちの挑戦」。【動画】変わりゆく時代に奮闘する 次世代の若き経営者たちの挑戦タイトルを知らずに本が届くサブスク〜本×出会いをロマンチックに東京・新宿区の「ミヅマアートギャラリー」。現代アートが飾られている館内で、じっと本を読んでいる人たちがいる。アートな空間で読書をしてみようという一風変わったイベントだ。リリースから3日で予約