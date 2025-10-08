【新華社貴陽10月8日】中国貴州省で「世界一高い橋」花江峡谷大橋の開通が発表されると、橋から放たれたウオーターカーテンの演出が人々の関心を集めている。この水は川からくみ上げているのだろうか、電力の無駄遣いではないかなど、多くのネットユーザーが疑問を投げかけている。交通インフラ大手、貴州省交通規画勘察設計研究院の楊健（よう・けん）総工程師（チーフエンジニア）によると、水は橋の建設時にトンネル採掘工