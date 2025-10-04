きのう大分市でパトカーから追跡されていたオートバイが対向車に接触した後、ガードレールに衝突しました。オートバイを運転していた16歳の少年と後部座席に乗っていた18歳の男性にけがはありませんでした。 きのう午後4時40分ごろ大分市東原の市道でパトカーで巡回していた県警交通機動隊の隊員が、信号待ちをしていた二人乗りのオートバイを発見しました。 隊員が職務質問をしよう