サイロ内の大陸間弾道ミサイル（ICBM）「ミニットマン3」＝米ノースダコタ州（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米保守系シンクタンク、ヘリテージ財団は3日、米国が実戦配備する核弾頭の数を2050年までに現在の約1700発から3倍近い4625発に引き上げるべきだとする報告書を公表した。中国やロシア、北朝鮮が核増強を急速に進めており、米軍の現在の核戦力は「不十分だ」と指摘した。報告書を執筆したのは核戦略専門家のロバ