9月27日、2年連続でのリーグ優勝を果たしたソフトバンク。就任2年目の小久保裕紀監督（53）は、史上4人目となる新人指揮官からの2連覇となった。【画像】娘でモデルの小久保春菜（26）がスタンドから応援する姿。ヘソ出しノースリーブ姿が「飛び抜けて美しい」と話題に。就任2年目の小久保裕紀監督借金7からの逆転優勝就任1年目の昨季はシーズン91勝を挙げ、ぶっちぎりでゴールテープを切ったが、今季は違った。「開幕直後から