ダイソーをパトロールしていると、ヘアブローに使える便利なブラシを発見。こういった商品ってロフトなどの生活雑貨店で買うと、1,000円くらいはする印象ですよね。しかし、そんな常識をくつがえすのが我らがダイソー。アイテムの気になるお値段はなんと￥220（税込）！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：乾きやすいブローブラシ（25.8cm×7.5cm）価格：￥220（税込）サイズ（約）：25.8cm×7.5cm