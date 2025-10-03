この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第31話をごらんください。 はるかとりさの共通の友人であるゆかりに、電話をかけたりさ。はるかの言動に対する愚痴を次々に話し始めます。実ははるかだけではなく、りさの方も「価値観の違い」にモヤモヤを抱えていたのでした