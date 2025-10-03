フェリシモから、縄文アートが楽しめるソックスやクッションなどのアイテム３点が新発売。フェリシモが展開する「ミュージアム部」から登場の、縄文土器の魅力をそのままデザインに落とし込んだ、日常の暮らしアイテムたち。ラインナップは、「古の多様な装飾性を楽しむ縄文土器ソックス」２種と、「人体文様付有孔鍔付土器ぴ〜すの腕まくらクッション」となります。どちらも、縄文時代の土器を所蔵・展示する「南アルプス市ふる