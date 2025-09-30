「挽きたて淹れたてのコーヒーを、一杯づつお出しします。」ローソンの店頭に掲示されたポスターの表記をめぐり、SNSで注目を集めている。「一杯ずつ」ではなく「一杯づつ」とされていることに、さまざまな声が寄せられている。この表記はあえて選んだものなのだろうか。ローソンに聞いた。「一杯ずつ」「一杯づつ」どちらも誤りではない発端は、あるXユーザーによる2025年9月29日の投稿だ。「一杯づつ」ではなく「一杯ずつ」が正