26日朝、横浜市の交番に火をつけたとしたとして75歳の男が逮捕されました。周辺では不審火が相次いでいて、警察が関連を調べています。警察によりますと、無職の松村一夫容疑者は26日午前5時前、横浜市の伊勢佐木警察署・寿町交番で、ドアに置いた段ボール数枚にライターで火をつけ、交番を燃やそうとした疑いがもたれています。調べに対し「俺がやった」などと容疑を認めているということです。交番から半径1キロメートル圏内では