mage: Honza123 / Shutterstock 長い距離を泳がなくてもいいようになるのが、ベスト。ネコは水が苦手と考えられていますが、ジャガーにその常識は当てはまらないようです。ジャガーは、熱帯雨林に広がる川や湿地から離れることはほとんどなく、獲物を狩るためにためらうことなく水に飛び込みます。ネコ界最高のスイマー、ジャガー泳ぐのが得意といっても、長距離ではなく、超短距離スイマー