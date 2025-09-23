アニメ『呪術廻戦』を元にした作品初のスマートフォンゲーム『呪術廻戦 ファントムパレード』のオリジナルストーリー呪獄島編のオープニング映像が23日、公開された。あわせて、主題歌情報が発表されたほか、新たに登場する『ファンパレ』オリジナルキャラクター3人のビジュアルとキャラクターボイスを担当する声優陣、さらに新章のキービジュアルが公開された。【場面カット】険しい顔の悠仁！MAPPA制作の『ファンパレ』オープ