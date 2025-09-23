「『ギョーザ』がフライパンに張り付いた」。1本のSNSから始まった「冷凍餃子フライパンチャレンジ」。味の素冷凍食品の「プロフェッショナルパネル」の斎藤大暉さんは「『ギョーザ』を家庭で焼くときの実態を初めて知った。フライパンを当社に送ってくれた方々には感謝しかない」という――。■人気店の片隅でノートを片手に議論する「ちょっと、ヘンな人たちだと思われているかもしれません」斎藤大暉(だいき)さん（31歳）はそう