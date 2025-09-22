9月21日、大阪・京セラドームで開催された星野源のライブ『Gen Hoshino presents MAD HOPE』で、チケットに関するトラブルが発生した。ローソンチケットは公式Xを通じて、《本来であればご入場の際に座席券が発券される予定でしたが、システムトラブルにより発券できませんでした。座席券をお受け取りできなかったお客様に関して、ご希望されるお客様は後日、座席券の配送を予定しております》と謝罪と対応策を発表した。芸