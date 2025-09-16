ハイパフォーマンスSUV登場！2025年8月21日、日産はクロスオーバーSUV「エクストレイル」のハイパフォーマンスモデル「エクストレイル NISMO」を発表しました。ニュースリリースによれば、エクストレイル NISMOは「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトとしたといいます。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型“ハイパフォーマンス”SUV」です！ 画像で見る！（60枚）どのようなモデルなのでしょうか