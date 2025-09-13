Image: ハレルヤ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。みなさん、「TIDY2.0」をご存知でしょうか？収納性、機能性、革の素材感に優れた小さな長財布シリーズで、「老若男女が持ちやすく、使いやすい」を目指して製作されています。 Image: ハレルヤ この「TIDY2.0」