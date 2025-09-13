ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 中国・蘇州で日本人がトラブルに巻き込まれたとの情報 安全確保の注… 中国 海外・国際ニュース 中国・蘇州で日本人がトラブルに巻き込まれたとの情報 安全確保の注意喚起 2025年9月13日 12時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国の在上海日本総領事館は12日、メールなどで注意喚起をした 江蘇省蘇州で「日本人がトラブルに巻き込まれたとの情報」があるそう 「事実関係について確認中」としており、被害の有無を確認している 記事を読む おすすめ記事 日本の青信号点滅の意味は「早く渡れ」じゃなかった！中国ネット「初めて知った」 2025年9月13日 12時0分 米国の現代自工場などで475人摘発、日本人と中国人も＝中国ネット「米国人は横暴」「アジア人いじめ」 2025年9月10日 14時0分 台湾の蔡英文前総統、私的な日程で日本訪問 中国外務省は日本側に抗議 2025年9月10日 22時20分 日本バレー女子に「学ぶべき」 中国メディアが4強入りの戦いぶりを絶賛「尊敬勝ち取った」 2025年9月9日 7時43分 中国出身女性芸人、日本よりも出生率下回る中国の事情語る「本当にパンダよりも少ねえよ」 2025年9月10日 17時20分