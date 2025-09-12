ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 岩橋玄樹「びっしりタトゥー」の真意話す「その痛みもアート」 岩橋玄樹 刺青・タトゥー 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース 岩橋玄樹「びっしりタトゥー」の真意話す「その痛みもアート」 2025年9月12日 17時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元King & Princeの岩橋玄樹が1日にYouTube動画をアップした ファンからの「なぜタトゥー入れたの？」という質問を取り上げ、回答 「アートが好きだから」「その痛みもアートだなって思うから」などと話した 記事を読む おすすめ記事 「えっ、載せちゃって大丈夫なやつですか？」人気バンドメンバー、「新井のめっちゃ生活」動画も反響！ 2025年9月9日 21時45分 「他サポだけど欲しい」「なるほど」「美しい」岡山が“クセになる”Tシャツの販売を発表 2025年9月9日 12時15分 水着姿が話題・100キロ女子 餅田コシヒカリ（31）、“綺麗すぎる”背中に不思議な出来事 「その背中に潰されたい」と反響 2025年9月12日 18時45分 かまいたち・山内健司「不器用すぎて…」息子の工作を手伝えず “恒例”のＴシャツ紹介も添える 2025年9月11日 18時58分 山田裕貴 木村拓哉からの“呼び名”に感激「えー！うれしい！」 「お恥ずかしながら…」家族も同じ呼び方 2025年9月7日 16時53分