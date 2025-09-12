パルマでプレーしている日本代表GK鈴木彩艶に対し、同じイタリア・セリエAの名門ACミランが関心を持っているという。『Calciomercato』によれば、ミランは現在のレギュラーGKであるフランス代表選手マイク・メニャンとの契約交渉がうまくいっておらず、来季の残留が確定できない状況だそう。2021年夏にリールからミランへと加入したメニャンは、イタリアでの活躍によってフランス代表でも守護神に抜擢されるなど評価を高めた選手だ