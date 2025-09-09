東京ディズニーランドにて、2025年11月11日(火)から12月25日(木)まで開催されるスペシャルイベントディズニー・クリスマス」のエンターテイメントとして、新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を公演します。 10年ぶりに内容を刷新し、おもちゃたちが主役の愉快でマジカルなパレードです！ 東京ディズニーランド パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」  公演期間：2025年11月11日(火)〜12月25