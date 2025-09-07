話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。とにかくご飯がおいしいと評判の福岡県。だが、人気料理ではなく、北九州の伝統料理をアレンジした丼にしてみた。のせる具はつまみにもなる味わいで、まずは酒と。その後ご飯とかき込むという2度楽しめる逸品だ。脂ののったサバを使い、糠みそ