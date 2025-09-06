4日現在、セ・リーグは75勝45敗3分けの阪神が貯金を独占。2位巨人以下の5球団が借金を抱えている。ドジャース佐々木朗希の才能腐らす「メンタルの病巣」…マイナーでの大炎上にロバーツ監督もバッサリ過去、借金チームがCSに出場したことは8回（プレーオフ含む）あるものの、2位チームが勝率5割以下でCSに出たことは一度もない。かねて借金チームのCS出場に対する異論は少なくなかったが、ここにきて巨人OBの上原浩治氏も、「