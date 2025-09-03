ラグビー日本代表に19歳で呼ばれた「無名の逸材」小野晃征 ニュージーランドで育った「逆輸入ラガーマン」の軌跡
語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち
【第26回】小野晃征
（クライストチャーチ高→福岡サニックス→サントリー→宗像サニックス）
ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。
連載26回目は、身長170cmの司令塔SO小野晃征（おの・こうせい）を取り上げる。2015年ラグビーワールドカップで日本が南アフリカを撃破した「ブライトンの奇跡」から10年──。あの歴史的快挙に小野の存在は欠かせない。ラグビーの本場ニュージーランドで育った「逆輸入ラガーマン」の軌跡を振り返る。
※ポジションの略称＝HO（フッカー）、PR（プロップ）、LO（ロック）、FL（フランカー）、No.8（ナンバーエイト）、SH（スクラムハーフ）、SO（スタンドオフ）、CTB（センター）、WTB（ウイング）、FB（フルバック）
小野晃征／1987年4月17日生まれ、愛知県名古屋市出身 photo by AFLO
小野晃征。愛称「コス」──。
その名前と呼び名を、驚きとともに初めて聞いたのは、2007年の春だった。
サニックスから当時19歳の入団発表があった時、多くの人が「誰？」と思ったはずだ。
愛知県名古屋市生まれ。それがなぜ......サニックスとの縁は、ニュージーランドにあった。
親の仕事によって1歳でニュージーランド・クライストチャーチに移住した小野は、６歳からタッチラグビーを始めた。そこで楕円球の魅力を知ることになり、クライストチャーチボーイズ高校に入学する。多くのオールブラックスを輩出している名門で、神戸製鋼でも活躍したSOダン・カーターも同校の先輩だ。
最高の環境でラグビーに向き合った小野は、各年代でカンタベリー州代表に選出。高校ではCTBとして１軍レギュラーを獲得し、全国優勝も経験する。「ONO」の名前は関係者の間でも知られるようになり、ついにはニュージーランドＵ19代表候補にも呼ばれることになった。【カーワンHCからのラブコール】
当時の小野は体育教師を目指し、高校卒業後はカンタベリー大学に通っていた。そして大学卒業後は「機会があれば日本でプレーも......」と思っていたという。そんな矢先、日本代表HC（ヘッドコーチ）に就任したばかりのジョン・カーワンが19歳の青年の存在に目をつける。
元オールブラックスのレジェンドWTBは、母国ニュージーランドで活躍している「無名の逸材」にさっそく電話をかけた。
「日本代表スコッドの合宿に参加してほしい」
その言葉が人生のターニングポイントとなり、小野は「来日」を決めた。その突然の誘いがあったからこそ、「プレースタイルが合っている」と感じたサニックスに入団することにした。
2007年4月の韓国戦、カーワンHCはさっそく小野を抜擢する。20歳になったばかりの小野は初キャップを獲得し、その5カ月後にはワールドカップメンバーにも選ばれた。そして初戦のオーストラリア戦に出場し、PG（ペナルティゴール）で得点も記録する。
しかしワールドカップ後、カーワンHCに再び呼ばれることはなかった。その才能は認められていたものの、国際試合で代表チームを引っ張る経験値がまだ足らなかったからだ。
小野はサニックスで技術を磨いた。SOやCTBとして強さを増し、ランニングラグビーの根幹を担っていく。その結果、2011年度のトップリーグではCTBとして初の「ベスト15」に選出されるまでに成長を遂げた。
2011年ワールドカップには出場できなかった。しかし2012年、新たに就任したエディー・ジョーンズHCに声をかけられる。スキルが高く、判断力に長けて、ランのオプションもあり、タックルでも体を張れる──。高く評価したジョーンズHCは、小野をSOで重用し続ける。
2012年11月、日本は敵地でルーマニアを34-23で下し、初めて欧州のテストマッチでヨーロッパのチームから金星を挙げる。さらに続くジョージア戦では、小野がロスタイムにDG（ドロップゴール）を決めて25-22で勝利。代表での小野の存在感は、日に日に増していった。【2015年「ブライトンの奇跡」】
そして2015年、小野にとって2大会ぶり2度目のワールドカップ。チームの司令塔「10番」として臨む初戦の相手は、優勝候補の南アフリカだ。
19歳で初めて日本代表スコッド入りした小野も、多くの経験を積んで28歳となった。相手が南アフリカであろうとも冷静にゲームをコントロールし、後半33分までピッチでチームを牽引する。
「エディーが思っているすべてのことが、自分の頭に入っていたと思います。自分とハル（立川理道）が理解していた。ランとパスでボールを動かすなか、とにかくスペースがあったらキックを蹴るプランでした」
小野が巧みにキックで揺さぶったことによって、南アフリカが次第に焦っていったのは間違いない。34-32で歴史的勝利を飾った「ブライトンの奇跡」は、小野の司令塔としての真骨頂が見えた試合だった。
小野は3戦目のサモア戦、4戦目のアメリカ戦でも10番を背負い、チームを勝利に導いた。勝ち点差で惜しくも決勝トーナメント進出は逃したものの、ワールドカップでの3勝は日本代表に大きな自信を与えただろう。
ワールドカップから帰国後、小野はこう大会を振り返った。
「みんなでやってきたすばらしいラグビーを、世界に見せることができてうれしかった！ 日本ラグビーが（海外から）甘く見られなくなりましたし、ラグビーを本気にやっている国だということを見せられた」
国内リーグでは、2012年にサニックスから強豪サントリーに移籍した早々に頂点をつかんだ。サモア代表トゥシ・ピシとSOの座を争いながら、トップリーグで初の日本一を経験。さらには日本選手権も制して２冠を達成し、2年連続でベスト15にも選ばれた。
2016年６月のスコットランド戦を最後に、再び日本代表としてピッチに立つことはなかったが、サントリーでのプレーに集中して2016年度・2017年度もトップリーグ＆日本選手権の2冠に貢献。特に2016年度は得点王にも輝くMVP級の活躍ぶりだった。【いつかはジャパンの指揮官として】
2020年、小野は再びサニックスに戻り、33歳になった翌年にブーツを脱いだ。引退後は選手のマネジメント業務を経験したのち、2023年に古巣サントリーのコーチとして復帰し、2024年からHCを務めている。
小野は以前、「自分は51％キウィ（ニュージーランド人）、49％日本人」と話していた。
「今は外国籍の選手やスタッフも増えている。（日本人でも外国人でも）ダイレクトに話せるのが自分の強み。一番苦しい時、大変な時にセイムページ（共有すべきビジョン）を見せられるように戦っていきたい」
今はリーグワン優勝を目指して奮闘する日々を送っている。
まだ38歳。リーグワンで最年少の指揮官だ。サントリーサンゴリアスで結果を残せば、次は指導者としてワールドカップの舞台に戻る可能性も大いにあるだろう。