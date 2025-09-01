ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「スーパー戦隊バーガー」を9月12日から期間限定で発売します。ドムドム公式「君もヒーローになろう！」同商品は、1975年に放送開始した「スーパー戦隊シリーズ」の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」をイメージしたバーガーで、5種類の色が含まれた食材が使用されています。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」で