ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、「スーパー戦隊バーガー」を9月12日から期間限定で発売します。

ドムドム公式「君もヒーローになろう！」

同商品は、1975年に放送開始した「スーパー戦隊シリーズ」の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」をイメージしたバーガーで、5種類の色が含まれた食材が使用されています。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現したという一品です。

「アオレンジャー」のブルーチェダーチーズ、「キレンジャー」の目玉焼き、「モモレンジャー」のピンクトマトソース、「ミドレンジャー」のレタス、パティ2枚を、「アカレンジャー」をイメージした「レッドバンズ」でサンドしています。

同社は「これを食べて君もヒーローになろう！ 期間限定となっておりますので、この機会をお見逃しなく」とアピールしています。

価格は、単品が890円、セットが1290円（いずれも税込み）。全国の店舗（G×DOMDOM除く。浅草花やしき店、市原ぞうの国店は単品のみ）で販売されます。

また、ドムドムハンバーガーの「どむぞうくん」が「秘密戦隊ゴレンジャー」に変身した「ボールチェーンぬいぐるみ（5種）」も登場。9月12日午前8時から「ドムドムオンラインショップ」にて販売されます。