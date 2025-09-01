元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が8月30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。TBS時代に先輩から嫌な顔をされた過去について明かした。今放送のゲストは元TBSアナウンサーの堀井美香（53）。2人はTBS時代の話で盛り上がった。田中は在局当時「全員を出し抜きたかったっていう気持ちが」と振り返った。堀井は「これは（この気持ちは）持ってた方がいいですよね