リヴァプールOBであり、元イングランド代表FWエミール・ヘスキー氏は新加入のフロリアン・ヴィルツへの不安を一蹴した。今夏レヴァークーゼンから総額1億1600万ポンドとも言われる移籍金で加入した22歳のドイツ代表MFには開幕前から大きな期待が寄せられていた。ここまでリヴァプールでは公式戦3試合すべてでスタメン出場を果たしている。しかし、まだゴールがなく1アシストに留まっていることからヴィルツに対する不安の声もある